Фон дер Ляйен посетит Литву из-за инцидентов с дронами

Politico: Фон дер Ляйен посетит Литву из-за инцидентов с беспилотниками

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Литву на фоне инцидентов с украинскими дронами. Об этом сообщает Politico.

«Фон дер Ляйен посетит Литву во вторник. Ожидается, что она встретится с главами прибалтийских государств и правительств для поддержки координации реагирования [на инциденты с беспилотниками]», — указано в сообщении.

Отмечается, что ее визит должен продемонстрировать «солидарность с прибалтийскими государствами». Стороны обсудят укрепление оборонного потенциала Литвы, Латвии и Эстонии с помощью программ финансирования Еврокомиссии.

Ранее фон дер Ляйен назвала неприемлемыми угрозы России в адрес стран Прибалтики и подчеркнула, что Евросоюз продолжит укреплять безопасность своего восточного фланга, обеспечивая надежную коллективную оборону и боеготовность на всех уровнях.