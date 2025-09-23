Создатель «Масяни» попал под новое уголовное дело в России

Создатель мультфильма «Масяня» Олег Куваев (признан в РФ иностранным агентом) попал под новое уголовное дело в России. Об этом сообщает Baza.
Мультипликатор получил два административных протокола за нарушение порядка деятельности иностранного агента, после чего было возбуждено дело по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах») УК РФ.
26 декабря Куваева объявили в розыск. Поводом для этого стало уголовное дело за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Сообщалось, что мультипликатор выложил на YouTube ролик, в котором Масяня призывает российских военных сдаваться в плен, используя созданный Вооруженными силами Украины сайт.