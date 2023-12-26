Силовые структуры
МВД России объявило в розыск создателя «Масяни»
МВД России объявило в розыск создателя «Масяни» Куваева
МВД России объявило в розыск создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева (признан в России иностранным агентом). Это следует из базы розыска ведомства.
Согласно информации на сайте министерства, Куваев разыскивается по уголовной статье. О какой именно статье идет речь, МВД не уточняет.
В октябре следователи возбудили уголовное дело в отношении Куваева за ролик с Масяней, в котором герой поддерживает Вооруженные силы Украины. Ему вменяется статья 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»). При этом сам Куваев тогда заявил, что не получал подтверждения о возбуждении уголовного дела против него.
22 декабря создателя «Масяни» признали иностранным агентом.