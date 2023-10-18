Создатель «Масяни» прокомментировал возбуждение уголовного дела против него
Автор «Масяни» заявил, что не получал подтверждения возбуждения дела против него
Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев заявил, что пока не получал подтверждения о возбуждении уголовного дела против него. Слова аниматора приводит ТАСС.
«Пока нет подтверждения. Рано орать», — прокомментировал он. Отмечается, что Куваев в настоящее время проживает за пределами Российской Федерации.
Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Куваева за ролик с Масяней в поддержку Вооруженных сил Украины. Ему вменяется статья 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»).