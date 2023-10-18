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17:30, 18 октября 2023Культура

Создатель «Масяни» прокомментировал возбуждение уголовного дела против него

Автор «Масяни» заявил, что не получал подтверждения возбуждения дела против него

Фото: Сергей Михеев / Коммерсантъ

Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев заявил, что пока не получал подтверждения о возбуждении уголовного дела против него. Слова аниматора приводит ТАСС.

«Пока нет подтверждения. Рано орать», — прокомментировал он. Отмечается, что Куваев в настоящее время проживает за пределами Российской Федерации.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Куваева за ролик с Масяней в поддержку Вооруженных сил Украины. Ему вменяется статья 280.4 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства»).

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    Сергей Равин
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