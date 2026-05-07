04:04, 7 мая 2026

39 человек за две недели стали жертвами самосудов из-за обвинений в краже пенисов

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: WilcoUK / Shutterstock / Fotodom

В Мозамбике 39 человек стали жертвами линчевателей из-за обвинений в колдовстве и краже пенисов. Об этом сообщает Agência de Informação de Moçambique.

О последствиях вспышки насилия в стране рассказал министр внутренних дел Паулу Чачине, выступая перед курсантами школы сержантов полиции в провинции Софала. По словам чиновника, в связи с беспорядками задержаны 132 погромщика. Они расправились с 39 людьми и ранили еще 74 человека.

Чачине рассказал, что самосуды начались 18 апреля в провинции Кабу-Делгаду после слухов о колдунах, которые якобы воруют половые органы. Затем беспорядки распространились еще на четыре провинции, включая Софалу. Министр призвал остановить распространение безосновательных слухов и предотвратить новые нападения. «Мы должны объединиться против этого зла. Если оно победит, то под угрозой окажется гармония нашего общества», — заявил Чачине.

Чиновник также отметил, что никаких ведьмаков, похищающих половые органы, не существует, а слухи о них распространяют люди, которые хотят создать очаги нестабильности в регионах.

Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Ему подвержены как мужчины, так и женщины, которые уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит. Часто вина за исчезновение возлагается на колдунов вуду, которым половые органы якобы нужны для неких ритуалов.

Ранее сообщалось, что в Замбии толпа на рынке забила насмерть женщину, которую молодой человек обвинил в краже своего пениса. Виновник расправы пытался остановить ее, но не смог.

