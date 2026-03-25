Молодой человек обвинил женщину в краже своего пениса и погубил ее

В Замбии толпа на рынке забила насмерть женщину, которую молодой человек обвинил в краже своего пениса. Об этом сообщает Lusaka Times.

Толпа расправилась с 46-летней предпринимательницей Энелесс Хелен Камутумбе 20 марта на рынке в городе Солвези. Как установило следствие, 25-летний Принс Нтамбо сделал женщине неуместное замечание, когда она проходила мимо. Женщина ответила, после чего молодой человек публично обвинил ее в колдовстве и краже его мужского достоинства.

Камутумбе сразу же стали избивать и забрасывать камнями более десятка человек. По словам свидетелей, Нтамбо испугался и попытался защитить женщину, но остановить толпу не смог. На место прибыли полицейские, но участники расправы напали и на них. В итоге Камутумбе получила множество тяжелых травм. Спасти ее врачам не удалось. Также пострадали трое сотрудников полиции.

Варварская расправа вызвала широкий общественный резонанс. В частности, ее осудил президент Замбии Хакаинде Хичилема. В итоге полиция задержала 17 преступников, включая Нтамбо. В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что его половые органы никуда не исчезали. У Камутумбе осталось шестеро детей, младшему из которых два года.

Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Ему подвержены как мужчины, так и женщины, которые уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит. Часто вина за исчезновение возлагается на колдунов вуду, которым половые органы якобы нужны для неких ритуалов.

В сентябре 2025 года сообщалось, что в Нигерии толпа избила инвалида, который якобы украл пенис у прохожего. Пострадавший признался, что является колдуном.