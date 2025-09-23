Инвалида избили за кражу пениса у прохожего

В Нигерии толпа избила инвалида, который якобы украл пенис у прохожего в городе Лагос. Об этом сообщает газета The Punch.

В четверг, 18 сентября, прохожий начал звать на помощь на улице. Он объяснил, что хотел помочь инвалиду, который уронил купюру, поднял ее, и в этот момент его половой орган изчез. Собравшаяся толка обвинила инвалида в колдовстве. Его начали избивать, требуя вернуть украденное.

В итоге инвалид сознался, что действительно является колдуном и пообещал возвратить похищенный пенис, если ему позволят уйти. Он пояснил, что на оброненную им купюру было наложено заклятие.

Вскоре на месте происшествия появилась полиция. Сразу же после этого выяснилось, что пенис зачинщика конфликта вернулся на законное место. Как рассказал очевидец, полиция полностью уладила инцидент.

Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Ему подвержены как мужчины, так и женщины, которые уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит. Часто вина за исчезновение возлагается на колдунов вуду, которым половые органы якобы нужны для неких ритуалов.

Ранее сообщалось, что в Нигерии женщину из штата Плато обвинили в краже пениса у прохожего. От расправы нигерийку спасли знакомые.