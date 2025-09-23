Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 23 сентября 2025Из жизни

Инвалида избили за кражу пениса у прохожего

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Francis Kokoroko / Reuters

В Нигерии толпа избила инвалида, который якобы украл пенис у прохожего в городе Лагос. Об этом сообщает газета The Punch.

В четверг, 18 сентября, прохожий начал звать на помощь на улице. Он объяснил, что хотел помочь инвалиду, который уронил купюру, поднял ее, и в этот момент его половой орган изчез. Собравшаяся толка обвинила инвалида в колдовстве. Его начали избивать, требуя вернуть украденное.

В итоге инвалид сознался, что действительно является колдуном и пообещал возвратить похищенный пенис, если ему позволят уйти. Он пояснил, что на оброненную им купюру было наложено заклятие.

Материалы по теме:
Африканская магия: как колдуют в Нигерии и почему это популярно у бандитов
Африканская магия:как колдуют в Нигерии и почему это популярно у бандитов
19 июля 2018
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств. Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств.Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
28 февраля 2022
В Африке массово жалуются на кражу пенисов. Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры
В Африке массово жалуются на кражу пенисов.Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры
9 октября 2023

Вскоре на месте происшествия появилась полиция. Сразу же после этого выяснилось, что пенис зачинщика конфликта вернулся на законное место. Как рассказал очевидец, полиция полностью уладила инцидент.

Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Ему подвержены как мужчины, так и женщины, которые уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит. Часто вина за исчезновение возлагается на колдунов вуду, которым половые органы якобы нужны для неких ритуалов.

Ранее сообщалось, что в Нигерии женщину из штата Плато обвинили в краже пениса у прохожего. От расправы нигерийку спасли знакомые.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Огромная честь». Бывшая помощница Байдена получила гражданство России и призналась в любви к стране

    Европа с начала летнего сезона закупила рекордные объемы СПГ

    Инвалида избили за кражу пениса у прохожего

    Теннисистка Соболенко показала фото в откровенном бикини

    Власти российского региона объявили о резко обострившейся ситуации из-за атак ВСУ

    Движение по Крымскому мосту перекрывали

    Ущерб из-за хищений у Минобороны России составил 5 миллиардов рублей

    Россиянка назвала бесящие соотечественников особенности жизни в США

    Доктор Мясников удивился ценам на один вид лекарств

    В России оценили слова Ким Чен Ына о секретном оружии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости