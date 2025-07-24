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00:31, 24 июля 2025Из жизни

Женщину избили на улице за кражу пениса у прохожего

Никита Савин
Никита Савин

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В Нигерии женщину из штата Плато обвинили в краже пениса у прохожего и чуть не линчевали на улице. Об этом сообщает нигерийское издание Daily Post.

Инцидент произошел в понедельник, 21 июля, в городе Джос. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поднял крик на улице и объявил, что его пенис исчез после того, как до него дотронулась торговка. Толпа сразу же набросилась на женщину и начала избивать ее подручными предметами, обвинив в колдовстве. Некоторые из зачинщиков расправы даже начали собирать автомобильные покрышки, чтобы сжечь «ведьму».

В итоге пострадавшую сумели отбить у толпы ее знакомые. Они заставили поднявшего шум мужчину снять брюки. «И, о чудо, во время проверки оказалось, что его половой орган цел. Семья пьяницы извинилась перед женщиной и предложила отвезти ее в больницу», — рассказал очевидец происшествия. Пострадавшая получила многочисленные синяки и ссадины.

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Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Ему подвержены как мужчины, так и женщины, которые уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит. Часто вина за исчезновение возлагается на колдунов вуду, которым половые органы якобы нужны для неких ритуалов.

В декабре 2024 года сообщалось, что в Нигерии толпа избила мужчину, которого заподозрили в краже половых органов. Пострадавшего обвинил в краже своих половых органов случайный прохожий.

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