Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:31, 17 декабря 2024Из жизни

Мужчина обвинил незнакомца в краже пениса

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Francis Kokoroko / Reuters

В Нигерии толпа избила мужчину, которого заподозрили в краже половых органов. Об этом пишет сайт News.band.

На пропажу пениса пожаловался молодой мужчина, возвращавшийся с ежегодного съезда религиозной организации Winners Chapel в штате Огун. Он объявил, что знает, кто похитил его половой орган, и указал на незнакомца с маленьким ребенком. «Преступника» тут же окружила разъяренная толпа. Люди начали избивать его и требовать, чтобы он вернул украденное.

Прибывшие на место происшествия полицейские надели на подозреваемого наручники, после чего избиение продолжилось. Во время допроса, который состоялся сразу после ареста, мужчина настаивал на своей невиновности и умолял толпу пощадить его. Его сын избежал избиения, но в какой-то момент был вынужден сесть на землю вместе с отцом.

Материалы по теме:
Дикая смесь Колдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
Дикая смесьКолдуны наживаются на бандитах, мечтающих о бессмертии и невидимости
19 июля 2018
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств. Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
Нигерию захлестнула волна ритуальных убийств.Почему убийцы верят в то, что человеческие органы и кровь сулят богатство?
28 февраля 2022
В Африке массово жалуются на кражу пенисов. Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры
В Африке массово жалуются на кражу пенисов.Это не шутка, а серьезная проблема: ей занимаются полиция и психиатры
9 октября 2023

Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Ему подвержены как мужчины, так и женщины, которые уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит. Часто вина за исчезновение возлагается на колдунов вуду, которым половые органы якобы нужны для неких ритуалов.

Ранее в Нигерии группа таксистов жестоко избила священника, которого мальчик обвинил в краже пениса. «Пастор просто читал Евангелие рядом с банком. Внезапно мальчик, за которого доктор Эми молился, начал кричать, что он украл его пенис», — рассказал свидетель инцидента.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      СК возбудил уголовные дела после нападений на девушку и подростка в Ростове

      В Госдепе рассказали о статусе посольства Сирии в США

      Швейцария ужесточила экспорт стрелкового оружия для недопущения поставок на Украину

      Мишустин назвал направления работы ЕАЭС в ближайшие 20 лет

      В Белом доме объяснили появление таинственных объектов в небе над США

      Стало известно о готовности Таиланда перейти на расчеты с Россией в нацвалютах

      Вице-премьер Канады подала в отставку

      Новые графики отключения света на Украине дали сбой в первый же день

      В Приморье на руднике произошло обрушение горных пород

      «Аэрофлот» начал продажи субсидированных билетов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше