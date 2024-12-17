Мужчина обвинил незнакомца в краже пениса

В Нигерии толпа избила мужчину, которого заподозрили в краже половых органов. Об этом пишет сайт News.band.

На пропажу пениса пожаловался молодой мужчина, возвращавшийся с ежегодного съезда религиозной организации Winners Chapel в штате Огун. Он объявил, что знает, кто похитил его половой орган, и указал на незнакомца с маленьким ребенком. «Преступника» тут же окружила разъяренная толпа. Люди начали избивать его и требовать, чтобы он вернул украденное.

Прибывшие на место происшествия полицейские надели на подозреваемого наручники, после чего избиение продолжилось. Во время допроса, который состоялся сразу после ареста, мужчина настаивал на своей невиновности и умолял толпу пощадить его. Его сын избежал избиения, но в какой-то момент был вынужден сесть на землю вместе с отцом.

Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Ему подвержены как мужчины, так и женщины, которые уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит. Часто вина за исчезновение возлагается на колдунов вуду, которым половые органы якобы нужны для неких ритуалов.

Ранее в Нигерии группа таксистов жестоко избила священника, которого мальчик обвинил в краже пениса. «Пастор просто читал Евангелие рядом с банком. Внезапно мальчик, за которого доктор Эми молился, начал кричать, что он украл его пенис», — рассказал свидетель инцидента.