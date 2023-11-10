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02:02, 10 ноября 2023Из жизни

Таксисты избили священника за кражу пениса у мальчика

Фото: Scott Rodgerson / Unsplash

В Нигерии группа таксистов жестоко избила священника, которого мальчик обвинил в краже своего пениса. Об этом сообщает местное издание The Sun.

В среду, 8 ноября, пастырь Эммануэль Эми, который также преподает в политехническом институте, читал проповедь на улице города Макурди, штат Бенуэ. «Пастор просто читал Евангелие рядом с банком. Внезапно мальчик, за которого доктор Эми молился, начал кричать, что он украл его пенис», — рассказал свидетель инцидента.

После этого на месте происшествия сразу же собралась толпа. По словам очевидцев, со всех сторон съехались сотни молодых таксистов, занимающихся извозом на мотоциклах. Они набросились на Эми и принялись избивать его. Расправу остановил проходивший мимо отряд военных. Пастор получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу в состоянии комы.

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Пресс-секретарь городской полиции Кэтрин Анене заявила, что двое главных зачинщиков нападения на Эми задержаны и «почувствуют на себе весь гнев закона». «Какой позор, что за люди! У них нет уважения ни к закону, ни к старшим, ни к чему-либо еще. Как такое может происходить среди молодежи», — сказала она. Анене призвала лидеров местных общин и религиозных деятелей вести просветительскую работу среди народа, чтобы искоренить подобные «варварские акты».

Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Ему подвержены как мужчины, так и женщины, которые уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит.

В странах Африки, в том числе Нигерии, случаются настоящие эпидемии синдрома коро, когда люди начинают массово утверждать, что лишились интимных частей тела. Часто вина за это возлагается на так называемых похитителей пенисов — колдунов вуду, которым половые органы якобы нужны для неких ритуалов. Вера в то, что подобное возможно, широко распространена. Над заподозренными в подобных манипуляциях нередко устраивают расправы.

Ранее восемь сотрудников Корпуса гражданской обороны и безопасности Нигерии (NSCDC) отстранили от службы и арестовали за избиение мужчины, обвиненного в похищении пенисов. Инцидент произошел на территории штаб-квартиры NSCDC в столице страны Абудже 8 октября.

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      Никита Савин
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