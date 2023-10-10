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09:33, 10 октября 2023Из жизни

Восемь гвардейцев арестовали за избиение похитителя пенисов

Фото: Djibo Issifou / Globallookpress.com

Восемь сотрудников Корпуса гражданской обороны и безопасности Нигерии (NSCDC) отстранили от службы и арестовали за избиение мужчины, обвиненного в похищении пенисов. Об этом сообщает местное издание Daily Post.

Инцидент произошел на территории штаб-квартиры NSCDC в столице страны Абудже 8 октября. Гвардейцы набросились на задержанного, которого обвинили в том, что он является похитителем пенисов и что от его действий якобы пострадали двое. Мужчину несколько раз ударили по лицу руками и палкой, после чего ему понадобилась помощь медиков.

Организация по защите людей, обвиненных в колдовстве, (AfWA) осудила произошедшее и потребовала, чтобы власти приняли меры против виновников происшествия. Директор AfWA Лео Игве назвал инцидент душераздирающим и заявил, что гвардейцы действовали непрофессионально и не провели предварительного следствия перед экзекуцией.

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Пресс-секретарь Корпуса гражданской обороны Бабавале Афолаби выступил с обращением, в котором сказано, что офицеры «допустили ошибку и взяли правосудие в свои руки» вместо того, чтобы доставить мужчину на допрос. Все восемь сотрудников были отстранены от службы и находятся под арестом. Их подвергнут дисциплинарным взысканиям.

Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. Ему подвержены как мужчины, так и женщины, которые уверены, что у них пропадает грудь. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит.

В странах Африки, в том числе Нигерии, случаются настоящие эпидемии синдрома коро, когда люди начинают массово утверждать, что лишились интимных частей тела. Часто вина за это возлагается на так называемых похитителей пенисов — колдунов вуду, которым половые органы якобы нужны для неких ритуалов. Вера в то, что подобное возможно, широко распространена. Над заподозренными в подобных манипуляциях нередко устраивают расправы.

Ранее сообщалось, что у офицера нигерийских ВМС якобы украли пенис. Заподозренного в похищении молодого человека избили.

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    Никита Савин
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