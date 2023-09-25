У офицера ВМС украли пенис

В Нигерии офицер ВМС обвинил молодого человека в том, что он украл его половые органы. Об этом сообщает Vanguard.

Инцидент произошел в городе Калабар региона Кросс-Ривер на юго-востоке страны. Пострадавший дежурил на входе казармы, когда туда явился молодой человек Сэмюэль. Офицер проводил его на пост службы безопасности для проверки.

Там молодого человека спросили, зачем он пришел в казарму и ищет ли кого-нибудь. Пока Сэмюэль отвечал на вопросы, офицер почувствовал, что «по всему его телу пробежал шок», потом коснулся своих брюк и решил, что его пенис пропал.

Как рассказал Vanguard другой служащий ВМС Азиз, после этого офицер позвал сослуживцев на помощь, избил вместе с ними Сэмюэля и потребовал вернуть половой орган. Однако предполагаемый «похититель пенисов» не сказал, вернет ли украденное. В то же время он якобы не отрицал причастности к случившемуся. Дальнейшая судьба молодого человека неизвестна.

Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит.

В странах Африки, в том числе Нигерии, случаются настоящие эпидемии синдрома коро, когда люди начинают массово утверждать, что лишились интимных частей тела. Часто вина за это возлагается на так называемых похитителей пенисов — магов, которые таким образом якобы вредят мужчинам. Вера в то, что подобное возможно, широко распространена. Над заподозренными в подобных манипуляциях нередко устраивают расправы.

Ранее сообщалось, что в нигерийском городе Локоджа мужчину заподозрили в похищении пениса у работника булочной. После этого он якобы вернул похищенное.