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07:01, 21 сентября 2023Из жизни

Толпа избила «похитителя пенисов» и заставила вернуть украденное

Фото: Temilade Adelaja / Reuters

В Нигерии мужчину заподозрили в «похищении пениса» работника булочной, жестоко избили и заставили вернуть украденное. Об этом сообщает местное издание Daily Post.

Инцидент произошел в городе Локоджа, штат Коги, когда мужчина зашел в магазин за хлебом и коснулся продавца. Последний объявил, что после прикосновения по его телу «прошел шок», затем он коснулся своих гениталий и обнаружил, что они пропали.

Булочник начал звать на помощь соседей и прохожих, которые толпой набросились на «похитителя пенисов» и жестоко избили его. После экзекуции мужчина якобы сознался в преступлении и вернул мужское достоинство пострадавшего на прежнее место.

В полиции города заявили, что получили сообщение о случившимся. Правоохранители попросили граждан ставить их в известность о подобных происшествиях и не заниматься самосудом.

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Во многих странах Африки и Азии распространен культуральный синдром коро, который психиатры признают массовым бредовым расстройством. Пораженные им люди заявляют, что их половые органы уменьшились в размерах или исчезли. При этом никаких физиологических изменений органов не происходит.

В странах Африки, в том числе в Нигерии, случаются настоящие эпидемии синдрома коро, когда люди начинают массово утверждать, что лишились интимных частей тела. Часто вина за это возлагается на так называемых похитителей пенисов — магов, которые таким образом якобы вредят мужчинами. Вера в то, что подобное возможно, широко распространена. Над заподозренными в подобных манипуляциях нередко устраивают расправы.

Ранее сообщалось, что житель Индии обратился в полицию после того, как сосед укусил его за пенис во время драки. Мужчины поссорились из-за стада коз.

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    Никита Савин
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