Россияне сравнили уничтожившее город за 17 секунд землетрясение с началом войны

Жители Нефтегорска сравнили уничтожившее город землетрясение 1995 года с началом войны

Жители поселка Нефтегорск на Сахалине, который в 1995 году за 17 секунд был уничтожен в результате самого разрушительного в истории России землетрясения, сравнили катастрофу с началом войны. Их истории «Лента.ру» рассказала в спецпроекте к годовщине трагедии на Сахалине.

Людмила Зимина, жительница Нефтегорска, находилась на улице, когда начались толчки. По ее словам, поселок оказался под куполом света, дома будто кто-то подбросил вверх, а потом они резко упали.

Ничего не поймешь, как чумной стоишь: война что ли началась? Самолеты-бомбардировщики не летают, только гул идет, скрежет — вся земля стала раздвигаться Людмила Зимина жительница Нефтегорска

Зимина побежала к своему дому и увидела, что разрушенные строения попадали в разные стороны. Ее дом охватил пожар. Из-под плит она услышала голос сына: «Батя, помоги… Ноги горят». Она бросалась на горящие плиты, из-за чего на ее теле осталось множество шрамов.

О том, что началась война, также подумал житель Нефтегорска Сергей Омшенецкий, которому тогда было шесть лет. Ночью, когда произошло землетрясение, он был у знакомых — Омшенецкий тогда проснулся от холода в майке и трусах на руках у незнакомого ему человека.

По словам Сергея, в тот момент ему показалось, что на поселок упала бомба. Вокруг горели дома и слышались крики. В такой обстановке житель сахалинского поселка пытался найти мать, но света не было, поэтому разглядеть мальчик ничего не мог. О смерти матери мальчик впоследствии узнал от отчима.

Разрушительное землетрясение в поселке на Сахалине произошло в ночь с 27 на 28 мая 1995 года. Магнитуда толчков тогда превысила 7,6 по шкале Рихтера. Больше 2000 человек стали жертвами природного катаклизма, который сравнял с землей 17 многоквартирных крупноблочных домов, строившихся в СССР по удешевленной технологии. После катаклизма населенный пункт упразднили, а на месте поселка установили мемориальную плиту с именами жертв землетрясения.