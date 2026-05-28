Долина рассказала о перенесенной операции

Лариса Долина подтвердила, что перенесла операцию из-за проблем с позвоночником

Народная артистка России Лариса Долина подтвердила сообщения о перенесенной операции на позвоночнике. Ее слова приводит Woman.ru.

Певица уточнила, что боль в спине могла быть спровоцирована серьезными нагрузками в театре, где в течение одного спектакля ей приходится десятки раз подниматься и спускаться по лестнице. «Возраст уже, мне 70 лет. Это переносится не очень хорошо», — пояснила Долина.

Исполнительница призналась, что не проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо. «На мне очень быстро все заживает», — добавила она.

В конце апреля сообщалось, что Долину экстренно госпитализировали с сильной болью в позвоночнике. По данным Telegram-канала «112», артистка не могла встать с постели несколько часов. Источник уточнял, что у певицы диагностировали радикулопатию, ишиалгию и грыжу межпозвоночных дисков.

В то же время директор Долиной опроверг информацию о срочной госпитализации. Он заявил, что состояние исполнительницы не вызывает опасений и связано с переменой погоды.