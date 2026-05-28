Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:25, 28 мая 2026Культура

Долина рассказала о перенесенной операции

Лариса Долина подтвердила, что перенесла операцию из-за проблем с позвоночником
Ольга Коровина

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина подтвердила сообщения о перенесенной операции на позвоночнике. Ее слова приводит Woman.ru.

Певица уточнила, что боль в спине могла быть спровоцирована серьезными нагрузками в театре, где в течение одного спектакля ей приходится десятки раз подниматься и спускаться по лестнице. «Возраст уже, мне 70 лет. Это переносится не очень хорошо», — пояснила Долина.

Исполнительница призналась, что не проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо. «На мне очень быстро все заживает», — добавила она.

В конце апреля сообщалось, что Долину экстренно госпитализировали с сильной болью в позвоночнике. По данным Telegram-канала «112», артистка не могла встать с постели несколько часов. Источник уточнял, что у певицы диагностировали радикулопатию, ишиалгию и грыжу межпозвоночных дисков.

В то же время директор Долиной опроверг информацию о срочной госпитализации. Он заявил, что состояние исполнительницы не вызывает опасений и связано с переменой погоды.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Разжигательница войны с низким IQ». В Кремле, МИД и Госдуме ответили на заявления Каллас о переговорах по Украине

    В России разработали систему для защиты от «Бабы-Яги»

    Флорист показала необычный свадебный букет и вызвала споры в сети

    Названо число пропавших без вести жителей российского приграничья

    Финляндия вызвала посла России

    Иностранная авиакомпания отказала в перевозке беременной россиянке

    Москвичам предсказали наступление устойчивой жары

    Состоятельные россияне стали богатеть медленнее

    Один вид топлива подорожал больше чем на 121 процент

    В Подмосковье начали уничтожать опасное растение с помощью беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok