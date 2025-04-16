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10:11, 16 апреля 2025Спорт

Испанский футбольный клуб анонсировал следующий матч нецензурной песней на русском языке

«Эльче» анонсировал следующий матч нецензурной песней на русском языке
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Aitor Alcalde / Stringer / Getty images

Испанский футбольный клуб «Эльче» на своем YouTube-канале анонсировал ближайший домашний матч команды против «Альбасете».

В ролике под нецензурную песню на русском языке на поле домашнего стадиона команды «Мануэль Мартинес Валеро» танцуют различные анимационные персонажи. Среди них Шрек и мужчина в юбке.

«На этой неделе "Эльче" играет на стадионе "Мартинес Валеро". Вспоминаем четвертую победу подряд над "Кадисом"», — говорится в подписи к видео.

«Эльче» сыграет с «Альбасете» 20 апреля в рамках 36-го тура испанской сегунды (второй по силе дивизион страны). «Эльче» занимает первое место в турнирной таблице.

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