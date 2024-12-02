Казахстанский теннисист рассказал о пользе мата для его карьеры

Казахстанский теннисист Бублик: мат помог мне подниматься в карьере

Казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал о пользе мата для его карьеры. Его слова приводит «Матч ТВ».

Бублик назвал мат жемчужиной языка и счел его использование нормальным. «Это язык поэтов, язык, без которого повседневная жизнь будет скучной и серой. Однако использовать нецензурную брань можно только в том случае, если ты обладаешь достаточным словарным запасом, чтобы нормально и красиво разговаривать», — отметил он.

Теннисист заявил, что мат является важной составляющей его как спортсмена. «Как человека тоже в какой‑то мере, но в жизни я гораздо спокойнее, потому что все оставляю на корте. Но, безусловно, это то, что помогло мне подниматься в карьере, потому что это некий задор, драйв, это часть меня», — подчеркнул Бублик.

Бублик закончил год на 33-м месте мирового рейтинга. До 2016 года он выступал под российским флагом.

