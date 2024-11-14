Американского теннисиста оштрафовали на 120 тысяч долларов за оскорбление судьи

Теннисиста из США Тиафо оштрафовали на 120 тысяч долларов за оскорбление судьи

Американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо оштрафовали за нецензурные оскорбления в адрес арбитра на турнире серии Masters в Шанхае (Китай). Об этом сообщает Eurosport.

Инцидент произошел после проигранного россиянину Роману Сафиуллину матча. Тиафо оказался недоволен тем, что во время игры получил наказание за затяжку времени. После окончания встречи он пожал руку сопернику и выругался на судью. Позднее теннисист принес извинения за свое поведение.

Спортсмена из США обязали выплатить штраф в размере 120 тысяч долларов. К 60 тысячам за словесные оскорбления были добавлены дополнительные 60 тысяч за поведение при отягчающих обстоятельствах.

26-летний Тиафо является 18-й ракеткой мира. Он побеждал на трех турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде