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12:33, 16 июня 2026Мир

Нетаньяху подвел итоги войны с Ираном

Нетаньяху: Израиль и США предотвратили ядерную угрозу со стороны Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ronen Zvulun / Pool / Reuters

Израиль в ходе совместной с США военной операции против Ирана предотвратил ядерную угрозу со стороны Исламской Республики. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает его пресс-служба в социальной сети X.

«Вместе с нашими американскими друзьями мы запустили самую масштабную наступательную воздушную операцию в истории Израиля. Мы нейтрализовали ядерных ученых, обезглавили лидеров террористического режима, превратили в пыль ядерные объекты, уничтожили ракеты и подавляющее большинство заводов, производящих их, нанесли удары по бесчисленным военным промышленным объектам и инфраструктуре, уничтожили их флот, их военно-воздушные силы», — сказал он.

По словам премьера, Иран «стремительно мчался к ядерному оружию» и спешно закапывал свою ракетную и ядерную промышленность под землю. Однако Нетаньяху подчеркнул, что борьба еще не окончена и Израиль должен сохранять бдительность в отношении Ирана и его «сателлитов» в Газе, Ливане, Сирии и Йемене.

Ранее стало известно, что Нетаньяху пытается срочно встретиться с американским лидером Дональдом Трампом, чтобы обсудить сделку США с Ираном. Уточнялось, что напряжение в Израиле усилилось из-за неопределенности по поводу того, на что именно согласился Трамп в рамках сделки с Ираном.

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