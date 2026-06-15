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12:51, 15 июня 2026Россия

Раскрыты подробности о выпущенной ВСУ по региону России ракете «Фламинго»

Клычков: Над Орловской областью сбили ракету «Фламинго»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В ночь на 15 июня над территорией Орловской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету «Фламинго». Подробности атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл глава российского региона Андрей Клычков в ходе оперативного совещания областного правительства, передает РИА Новости.

«Ночью сбили ракету "Фламинго". Это большая ракета с большим объемом взрывчатого вещества», — обозначил губернатор, выразив благодарность российским воздушным силам.

По данным Клычкова, ракету сбили с помощью военного самолета.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за ночь сбили над регионами страны 123 беспилотника ВСУ. Под ударом оказались 13 регионов. В частности, над Орловской областью были уничтожены два дрона и одна ракета.

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