Раскрыты подробности о выпущенной ВСУ по региону России ракете «Фламинго»

Клычков: Над Орловской областью сбили ракету «Фламинго»

В ночь на 15 июня над территорией Орловской области средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету «Фламинго». Подробности атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл глава российского региона Андрей Клычков в ходе оперативного совещания областного правительства, передает РИА Новости.

«Ночью сбили ракету "Фламинго". Это большая ракета с большим объемом взрывчатого вещества», — обозначил губернатор, выразив благодарность российским воздушным силам.

По данным Клычкова, ракету сбили с помощью военного самолета.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за ночь сбили над регионами страны 123 беспилотника ВСУ. Под ударом оказались 13 регионов. В частности, над Орловской областью были уничтожены два дрона и одна ракета.

