Ким Чен Ын принял северокорейских ветеранов битвы за Курскую область

ЦТАК: Ким Чен Ын принял северокорейских ветеранов боев в Курской области

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял северокорейских офицеров, ставших ветеранами боев в Курской области. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Наша армия — героическая. Потому что наша армия состоит из сыновей, чьи жизни отдал наш героический народ и которых он воспитал. Наша армия в полной мере продемонстрировала свои уникальные качества», — сказал глава государства.

По его словам, северокорейские вооруженные силы теперь имеют «репутацию самой могущественной в мире армии, дав всем ясное понимание этого».

В апреле глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту страны впервые подтвердил участие военных КНДР в боях в Курской области.