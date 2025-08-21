Мир
12:33, 21 августа 2025
Мир

Ким Чен Ын принял северокорейских ветеранов битвы за Курскую область

ЦТАК: Ким Чен Ын принял северокорейских ветеранов боев в Курской области
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: KCNA / Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын принял северокорейских офицеров, ставших ветеранами боев в Курской области. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Наша армия — героическая. Потому что наша армия состоит из сыновей, чьи жизни отдал наш героический народ и которых он воспитал. Наша армия в полной мере продемонстрировала свои уникальные качества», — сказал глава государства.

По его словам, северокорейские вооруженные силы теперь имеют «репутацию самой могущественной в мире армии, дав всем ясное понимание этого».

В апреле глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту страны впервые подтвердил участие военных КНДР в боях в Курской области.

