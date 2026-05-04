Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:21, 4 мая 2026Россия

Детям участника СВО отказали в выплате из-за детали в паспорте

Детям участника СВО отказали в выплате из-за пустой графы в паспорте
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Многодетному уроженцу Казахстана Виталию Тазитдинову, который участвует в специальной военной операции (СВО), отказали в оформлении выплат на детей из-за отсутствия отчества в загранпаспорте, на основе которого ему оформляли вид на жительство (ВНЖ). О бюрократических проблемах участника СВО из-за детали в документе пишет RT.

После того, как мужчина ушел на СВО, супруга подала заявление о назначении единовременной денежной выплаты на двух несовершеннолетних детей, которая им положена. Ей отказали из-за отсутствия отчества Виталия в его российском виде на жительство — эта графа не была заполнена по аналогии с казахстанским загранпаспортом, где по закону не указывается отчество.

В загранпаспорте фамилия, имя и отчество мужа указано без отчества — Виталий Тазитдинов и соответственно ВНЖ ему выдали на основании данных из загранпаспорта, то есть в ВНЖ он тоже Виталий Тазитдинов, а в свидетельствах о рождении детей — Виталий Рафаэльевич Тазитдинов. И соцзащита считает, что это два разных человека, как абсурдно бы это ни звучало

Иринажена бойца СВО

Многодетная мать обратилась в региональное министерство труда, но там ей сказали, что муж, который находится в зоне СВО, должен доказать родственную связь, чтобы дети получили выплату. Женщина подчеркнула, что вынуждена через суд добиваться подтверждения отцовства, чтобы добиться полноценной помощи для семьи.

В Минтруде России, реагируя на ситуацию, напомнили, что выплата пособий регулируется субъектом, а не федеральным ведомством. «Региональные меры поддержки, в свою очередь, определяются нормативными актами субъектов Российской Федерации и могут включать дополнительные выплаты», — указали в ведомстве.

Виталий Тазитдинов вместе с женой и тремя детьми переехал в Татарстан в 2022 году. В браке с Ириной он состоит уже 19 лет и воспитывает троих детей. Уроженец Казахстана подписал контракт об участии в СВО в феврале 2026 года — сейчас он служит на донецком направлении.

Материалы по теме:
«Это несправедливо» Внебрачным детям участников СВО положены выплаты за потерю отцов. Кто мешает им получить деньги?
«Это несправедливо»Внебрачным детям участников СВО положены выплаты за потерю отцов. Кто мешает им получить деньги?
19 сентября 2024
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
Не вписан — не существует. Детям погибших в зоне СВО военных положены миллионы рублей. Почему получить их могут не все?
Не вписан — не существует.Детям погибших в зоне СВО военных положены миллионы рублей. Почему получить их могут не все?
28 ноября 2025

Участники спецоперации и их члены семьи регулярно сталкиваются с отказами по выплатам. Так, награжденному медалями военнослужащему СВО отказали в выплатах из-за отсутствия российского гражданства. До этого матери пропавшего без вести участника спецоперации пять месяцев не выплачивали денежного довольствия сына.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уволенный Путиным глава кавказского региона сделал заявление

    Названы способы защиты «умной» машины от кибератаки

    Премьеры страны ЕС пристали к Фицо в туалете с вопросами о Путине

    Врач предупредил о способном вызвать острый сепсис деликатесе

    Молодые россияне заинтересовались винными турами в один регион страны

    Москвичей предупредили об опасности

    Раскрыта стоимость роскошного торта Филиппа Киркорова на 59-летие

    В Москве девочка чуть не сожгла себе ухо котлетой

    Детям участника СВО отказали в выплате из-за детали в паспорте

    Турцию назвали нечестным посредником для переговоров по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok