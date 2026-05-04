Детям участника СВО отказали в выплате из-за детали в паспорте

Детям участника СВО отказали в выплате из-за пустой графы в паспорте

Многодетному уроженцу Казахстана Виталию Тазитдинову, который участвует в специальной военной операции (СВО), отказали в оформлении выплат на детей из-за отсутствия отчества в загранпаспорте, на основе которого ему оформляли вид на жительство (ВНЖ). О бюрократических проблемах участника СВО из-за детали в документе пишет RT.

После того, как мужчина ушел на СВО, супруга подала заявление о назначении единовременной денежной выплаты на двух несовершеннолетних детей, которая им положена. Ей отказали из-за отсутствия отчества Виталия в его российском виде на жительство — эта графа не была заполнена по аналогии с казахстанским загранпаспортом, где по закону не указывается отчество.

В загранпаспорте фамилия, имя и отчество мужа указано без отчества — Виталий Тазитдинов и соответственно ВНЖ ему выдали на основании данных из загранпаспорта, то есть в ВНЖ он тоже Виталий Тазитдинов, а в свидетельствах о рождении детей — Виталий Рафаэльевич Тазитдинов. И соцзащита считает, что это два разных человека, как абсурдно бы это ни звучало Ирина жена бойца СВО

Многодетная мать обратилась в региональное министерство труда, но там ей сказали, что муж, который находится в зоне СВО, должен доказать родственную связь, чтобы дети получили выплату. Женщина подчеркнула, что вынуждена через суд добиваться подтверждения отцовства, чтобы добиться полноценной помощи для семьи.

В Минтруде России, реагируя на ситуацию, напомнили, что выплата пособий регулируется субъектом, а не федеральным ведомством. «Региональные меры поддержки, в свою очередь, определяются нормативными актами субъектов Российской Федерации и могут включать дополнительные выплаты», — указали в ведомстве.

Виталий Тазитдинов вместе с женой и тремя детьми переехал в Татарстан в 2022 году. В браке с Ириной он состоит уже 19 лет и воспитывает троих детей. Уроженец Казахстана подписал контракт об участии в СВО в феврале 2026 года — сейчас он служит на донецком направлении.

Участники спецоперации и их члены семьи регулярно сталкиваются с отказами по выплатам. Так, награжденному медалями военнослужащему СВО отказали в выплатах из-за отсутствия российского гражданства. До этого матери пропавшего без вести участника спецоперации пять месяцев не выплачивали денежного довольствия сына.