Награжденному медалями бойцу СВО отказали в выплатах из-за паспорта

RT: Бойцу СВО отказали в выплатах из-за отсутствия российского гражданства

Награжденному медалями, в том числе за участие в боях за Соледар и Артемовск, военнослужащему специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в выплатах из-за паспорта — у него отсутствует российское гражданство. Его историю публикует RT.

По данным издания, Александр Бабков отправился в зону СВО в сентябре 2022 года в составе ЧВК «Вагнер». Боец является уроженцем Узбекистана из русской семьи — его мать родилась в Свердловской области, а отец пережил блокаду Ленинграда.

В зоне проведения СВО он провел девять месяцев. В частности, принимал участие в боях за Соледар и Артемовск, за освобождение которых его представили к государственной награде «За отвагу», а также вручили еще ряд медалей: «Бахмутская мясорубка», «За взятие Бахмута» и «Черный крест».

Со слов Бабкова, в июне 2023 года юристы ЧВК «Вагнер» приняли у него и других бойцов заявления о получении российского гражданства, но когда он вернулся с фронта, выяснилось, что военную базу, к которой он был приписан, закрыли, а кураторы на звонки уже не отвечали.

Сейчас Бабков ожидает рассмотрения заявления на получение российского паспорта. Как уточнили в МВД, документы были направлены в комиссию по вопросам гражданства при президенте Российской Федерации весной 2025 года.

«Я уже был в Пенсионном фонде, но там в выплатах отказывают без гражданства РФ», — отметил военнослужащий, добавив, что на сегодняшний день ему удалось получить только удостоверение ветерана боевых действий.

Ранее сообщалось, что потерявший на СВО руку и ногу боец из Узбекистана Кирилл Загородников получил российский паспорт после года отказов.