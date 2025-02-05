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12:21, 5 февраля 2025Россия

Мать без вести пропавшего бойца СВО пять месяцев не могла получить выплат за сына

Депутат ГД Иванов: Матери пропавшего бойца СВО пять месяцев не перечисляли денег
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Матери пропавшего без вести участника специальной военной операции (СВО) пять месяцев не выплачивали денежного довольствия сына. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

Военнослужащий пропал в июле 2024 года. С тех пор никаких положенных выплат его мать не получала. В этой связи депутат направил запрос в военную прокуратуру.

В полученном им ответе указано, что приказ о выплате довольствия был подписан еще в августе. Однако деньги на счет россиянки поступили лишь перед Новым годом. «Есть подозрение, что ее так и не произвели бы без вмешательства надзорного ведомства», — резюмировал депутат.

Ранее двое участников СВО год добивались выплаты компенсации за неиспользованные выходные. Бойцы дважды подавали рапорты на имя командира, однако их требования так и не были удовлетворены. Исправить ситуацию удалось только после вмешательства органов прокуратуры.

ЖЗЛ
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