Мать без вести пропавшего бойца СВО пять месяцев не могла получить выплат за сына

Депутат ГД Иванов: Матери пропавшего бойца СВО пять месяцев не перечисляли денег

Матери пропавшего без вести участника специальной военной операции (СВО) пять месяцев не выплачивали денежного довольствия сына. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

Военнослужащий пропал в июле 2024 года. С тех пор никаких положенных выплат его мать не получала. В этой связи депутат направил запрос в военную прокуратуру.

В полученном им ответе указано, что приказ о выплате довольствия был подписан еще в августе. Однако деньги на счет россиянки поступили лишь перед Новым годом. «Есть подозрение, что ее так и не произвели бы без вмешательства надзорного ведомства», — резюмировал депутат.

Ранее двое участников СВО год добивались выплаты компенсации за неиспользованные выходные. Бойцы дважды подавали рапорты на имя командира, однако их требования так и не были удовлетворены. Исправить ситуацию удалось только после вмешательства органов прокуратуры.