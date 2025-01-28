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13:15, 28 января 2025Россия

Двое участников СВО год добивались от воинской части компенсации за выходные

Депутат Иванов: двое участников СВО год добивались компенсации за выходные
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Двое участников специальной военной операции (СВО) год добивались от воинской части компенсации за неиспользованные выходные. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

По словам парламентария, в ноябре к нему обратился военнослужащий из Свердловской области, который пожаловался, что им с сослуживцем не предоставляют выплату, на которую они имеют законные основания. При этом каждый из бойцов дважды подавал рапорт на имя командира, в январе и июне 2024 года, однако воинская часть оставил их без внимания.

В результате Иванов обратился в военную прокуратуру, которая в ходе проверки подтвердила факт нарушений. «Ситуацию поправили. Фактическая выплата компенсаций остается на контроле надзорного ведомства. Уверен, в ближайшее время оба участника СВО получат все, что им полагается по закону и впредь в/ч не будет их "динамить" с выплатами», — заключил депутат.

Ранее в Новосибирской области лишили выплат жену бойца СВО с шестью детьми. Мужчина отправился на спецоперацию в рамках службы по контракту, однако с июня 2023 года не выходил на связь. Позже с одним из старших детей связался сослуживец россиянина и сказал, что его отца «снайпер снял».

ЖЗЛ
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