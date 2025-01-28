Россиянку с шестью детьми лишили выплат после сообщения о пропаже мужа на СВО

В Новосибирской области жену бойца СВО с шестью детьми лишили выплат

В Новосибирской области жену бойца СВО с шестью детьми лишили выплат. Об этом сообщает сетевое издание «НГС.ру».

Мужчина ушел на спецоперацию по контракту, когда младшему из его детей было четыре года. Последний раз он выходил на связь в июне 2023 года. После этого сослуживец позвонил одному из старших детей россиянина и сказал, что его отца «снайпер снял».

Несмотря на это официальных сведений о гибели главы семьи его родные не получали, однако выплаты на карту бойца вскоре прекратились. Теперь россиянка проходит длительную судебную процедуру признания смерти мужа юридическим фактом.

Ранее о похожем случае рассказал депутат Госдумы Максим Иванов. В описанной им ситуации жену бойца СВО восемь месяцев «держали на голодном пайке» из-за того, что боец пропал в зоне боевых действий.