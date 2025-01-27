Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:06, 27 января 2025Россия

Жену пропавшего бойца СВО с детьми восемь месяцев продержали «на голодном пайке»

Депутат ГД Иванов: Жену пропавшего бойца СВО лишили выплат на восемь месяцев
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Жену участника специальной военной операции (СВО) на восемь месяцев лишили выплат после того, как ее муж пропал в зоне боевых действий. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

По словам парламентария, после исчезновения мужа женщину «держали на голодном пайке». При этом обычно в подобных ситуациях выплаты продолжают поступать на карту одного из родственников бойца, пояснил он.

Россиянка обратилась к Иванову лишь после того, как не смогла решить вопрос с выплатами самостоятельно. Депутат направил запрос в военную прокуратуру, которая выявила нарушение со стороны воинской части. «В итоге выплата денежного довольствия возобновилась», — заключил он.

Ранее Иванов рассказал о российском банке, который забрал все деньги участника СВО. После этого часть денег бойцу вернули, однако информации о том, получит ли солдат назад все свои накопления, нет. Причина списания также неизвестна. Случившимся заинтересовались органы прокуратуры.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Кабмин поддержал проект изменения порядка призыва на срочную службу в России

      Россиянам рассказали о судьбе их автомобилей с пробегом

      Врач предупредила о вреде одного популярного продукта из списка здорового питания

      Под Москвой нашли пенсионерку и ее сына с психическим расстройством без признаков жизни

      Рэперша-миллиардерша показала внешность после пластики

      Пленный колумбийский наемник предстанет перед судом за участие в боях против России

      Россиянам раскрыли цены на летний отдых в Крыму

      Врач развеял популярный миф об инфарктах

      Сообщения о китайском стартапе в области ИИ обрушили акции американских технокомпаний

      В российском регионе задержали подозреваемого в расправе над сожительницей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше