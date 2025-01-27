Жену пропавшего бойца СВО с детьми восемь месяцев продержали «на голодном пайке»

Депутат ГД Иванов: Жену пропавшего бойца СВО лишили выплат на восемь месяцев

Жену участника специальной военной операции (СВО) на восемь месяцев лишили выплат после того, как ее муж пропал в зоне боевых действий. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

По словам парламентария, после исчезновения мужа женщину «держали на голодном пайке». При этом обычно в подобных ситуациях выплаты продолжают поступать на карту одного из родственников бойца, пояснил он.

Россиянка обратилась к Иванову лишь после того, как не смогла решить вопрос с выплатами самостоятельно. Депутат направил запрос в военную прокуратуру, которая выявила нарушение со стороны воинской части. «В итоге выплата денежного довольствия возобновилась», — заключил он.

Ранее Иванов рассказал о российском банке, который забрал все деньги участника СВО. После этого часть денег бойцу вернули, однако информации о том, получит ли солдат назад все свои накопления, нет. Причина списания также неизвестна. Случившимся заинтересовались органы прокуратуры.