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14:44, 23 января 2025Россия

Забравшим у российского бойца деньги за СВО банком занялась прокуратура

Депутат Иванов: Российский банк вернул часть средств, которые забрал у бойца СВО
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Банк, забравший у российского бойца все деньги за участие в специальной военной операции (СВО), вернул мужчине часть средств. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

По словам парламентария, после начавшегося общественного резонанса банком занялась прокуратура, а также Федеральная служба судебных приставов. Часть списанной с зарплатной карты военного суммы вернулась на его счет в день появления публикаций о произошедшем в СМИ.

Иванов добавил, что причина, по которой банк забрал деньги у бойца СВО, до сих пор неизвестна. «Нет информации, вернут ли все списанные средства полностью. Так что пока рано говорить, что ситуация полностью решена», — подчеркнул он, добавив, что ждет ответ на свой запрос, отправленный в Центральный банк России.

О том, что неназванный банк забрал с карты военнослужащего из Туринска Свердловской области деньги за участие в СВО, депутату рассказала супруга бойца. Как выяснилось, перед заключением контракта с Минобороны у мужчины имелись кредиты. Когда на его счет начали поступать выплаты, финансовая организация сняла их в счет долга, что противоречит закону, подписанному президентом России Владимиром Путиным в ноябре. Как отметил Иванов, ситуация военнослужащего подпадает под все критерии, позволяющие списать задолженность до 10 миллионов рублей.

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Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе чиновники отказали в выплате раненому бойцу СВО. Жена военнослужащего обратилась в прокуратуру. По словам россиянки, мужчина получил на фронте тяжелое увечье, однако Агентство социального благополучия отклонило ее заявление, несмотря на наличие всех необходимых документов и справок.

ЖЗЛ
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