Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:58, 20 января 2025Россия

Раненому бойцу СВО российские чиновники отказали в выплате

В ХМАО раненому бойцу СВО отказали в выплате
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) чиновники отказали выплате раненому бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

В ведомство обратилась супруга военнослужащего, который получил на фронте тяжелое увечье. Однако, по ее словам, несмотря на наличие всех необходимых документов и справок, ее заявление было необоснованно отклонено Агентством социального благополучия.

Дело дошло до суда, который рассмотрел представленные материалы и удовлетворил исковые требования. Выплата бойцу была назначена.

Ранее раненому бойцу СВО из Свердловской области отказали в выплате из-за «несоблюдения условий» для ее получения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине задержаны высокопоставленные военные ВСУ. Их обвиняют в провале обороны Харьковской области

      Трамп начал инаугурационные мероприятия

      Россиян предупредили о притворяющихся налоговой мошенниках

      В России оценили возможность долгосрочного мира на Украине при Трампе

      Путин назвал главное в урегулировании конфликта на Украине

      Врач оценил эффективность одной популярной ягоды при лечении болезней почек

      Турист попал в тюрьму Таиланда, назвал ее адом и снял на видео

      Хейли Бибер на новых фото сравнили в сети с дикобразом из-за огромной шубы

      ФСБ раскрыла планы участников захвата заложников в ростовском СИЗО

      Москвичам пообещали хрустящий снег под ногами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше