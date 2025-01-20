Раненому бойцу СВО российские чиновники отказали в выплате

В ХМАО раненому бойцу СВО отказали в выплате

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) чиновники отказали выплате раненому бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщили в прокуратуре российского региона.

В ведомство обратилась супруга военнослужащего, который получил на фронте тяжелое увечье. Однако, по ее словам, несмотря на наличие всех необходимых документов и справок, ее заявление было необоснованно отклонено Агентством социального благополучия.

Дело дошло до суда, который рассмотрел представленные материалы и удовлетворил исковые требования. Выплата бойцу была назначена.

Ранее раненому бойцу СВО из Свердловской области отказали в выплате из-за «несоблюдения условий» для ее получения.