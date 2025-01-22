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15:02, 22 января 2025Россия

У российского бойца официально отобрали все деньги за участие в СВО

Депутат Иванов: Российский банк забрал все средства с зарплатной карты бойца СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российский банк официально забрал все средства с зарплатной карты бойца Вооруженных сил России, которые военнослужащий получал за участие в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил в Telegram депутат Госдумы Максим Иванов.

По словам парламентария, к нему обратилась супруга военнослужащего Анатолия А. из Туринска Свердловской области. Перед заключением контракта у мужчины были долги по кредиту, и, как только на карту стали поступать деньги, банк отобрал их в счет задолженности вопреки подписанному президентом Владимиром Путиным закону, который позволяет списывать такие кредиты.

При этом, сотрудники банка предоставили бойцу СВО лишь один выход для решения вопроса — самостоятельно приехать в отделение банка, что подразумевает оставление боевых позиций. «Направил запрос Председателю Центробанка (...) Набиуллиной с просьбой проверить обоснованность и законность действий банка в отношении военнослужащего», — сообщил Иванов.

Ранее сообщалось, что россиянка отправила не заработавшего на СВО денег мужа в приют для бездомных.

ЖЗЛ
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