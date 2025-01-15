Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:01, 15 января 2025Россия

Россиянка отправила не заработавшего на СВО денег мужа в приют для бездомных

На Урале женщина отправила в приют для бездомных не заработавшего на СВО мужа
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

На Урале жительница одного из городов Челябинской области отправила в приют для бездомных своего мужа, который не заработал денег на специальной военной операции (СВО) из-за сломанной ноги. Об этом пишет E1.ru.

Как сообщила порталу руководитель расположенного в Екатеринбурге социального приюта «Дари добро» Ольга Бахтина, супруга мужчины, заключившего контракт с Минобороны, сама позвонила ей с просьбой о его размещении. «Как она уверяет, [муж] "по пьяни" сломал ногу, его увезли в больницу, наложили гипс, и на СВО он, понятное дело, в ближайший месяц точно не может отправиться, пока кость не срастется», — рассказала собеседница издания.

На вопрос о том, почему военнослужащий должен жить в приюте для бездомных, а не дома, его супруга заявила о наличии маленького ребенка. «Я уже прямо спрашиваю: "То есть он вам не нужен, получается?" Она откровенно: "Нет". — "А выплаты нужны?" — "Да, нужны, у нас ребенок"», — пересказала Бахтина разговор.

Чтобы контрактник доехал до приюта, руководительница учреждения сама вызвала такси, так как у мужчины не было денег. Оказавшись на месте, 39-летний россиянин заверил, что получил перелом трезвым, поскользнувшись в части. Он также рассказал, что познакомился с нынешней женой два года назад. Вне брака у пары появился сын. При этом жили они раздельно. Отец мальчика работал сварщиком на вахте и на выездах всегда пересылал женщине и ребенку деньги.

Со слов Бахтиной, россиянка, а также дочь военнослужащего от первого брака ежедневно убеждали его отправиться на СВО из-за выплат. В пример они приводили соседку, которая таким образом за короткий срок накопила 600 тысяч рублей. В результате мужчина решился отправиться в зону боевых действий. Перед этим пара оформила свои отношения. Кроме того, контрактник заявил, что переписал на жену и сына свой дом, а также оставил им банковскую карточку.

Бахтина добавила, что после получения перелома, супруга отказалась высылать бойцу деньги на костыли и обратную дорогу.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО. Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
Тарологи, экстрасенсы и математики пытаются узнать исход СВО.Что они предсказывают для России, мира и Зеленского?
19 июня 2024
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь» В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
«Они нужны, чтобы у нас было меньше потерь»В зоне СВО решили запретить смартфоны. Почему военные недовольны этим?
24 июля 2024

Проведя в «Дари добро» два дня, военнослужащий собрал нужные медицинские документы, а руководитель приюта дала ему денег на транспорт и нашла костыли. Добравшись до родного города мужчина сумел забрать у жены ключи от переписанного на нее дома, связку с которыми женщина выбросила в окно. Банковскую карту россиянка так и не вернула, поэтому контрактник ее заблокировал.

Ранее похожий случай произошел в Подмосковье. Там житель Ступина также заключил брак после подписания контракта. К этому моменту его супруга уже имела опыт неудачных отношений с бывшим бандитом и обманувшим ее мигрантом, от которых у нее появились двое детей. Вскоре после отъезда на СВО мужчина получил ранение и был отправлен на лечение. При этом жена отказала ему в покупке билетов, заявив об отсутствии денег. Позже он выяснил, что женщина успела снять несколько миллионов рублей с его счета и в одностороннем порядке расторгнуть брак.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об уничтожении штаба с командирами ВСУ в Сумах

      Корабли НАТО вошли в Финский залив

      Россияне пожаловались на невыносимый холод в квартирах с 80-х

      Киселев отреагировал на претензии Армении к выпуску его телепрограммы

      Вратарь «Динамо» захотел развенчать стереотип о глупых футболистах

      Россиянка отправила не заработавшего на СВО денег мужа в приют для бездомных

      В России назвали возможные варианты гуманитарных поставок газа в Приднестровье

      Стало известно о вступлении женщин в «Украинский легион» в Польше

      В Британии заявили о невозможности отправки Европой миротворцев на Украину

      Чиновник 633 раза за три года прогулял работу ради спортзала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше