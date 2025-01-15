Россиянка отправила не заработавшего на СВО денег мужа в приют для бездомных

На Урале женщина отправила в приют для бездомных не заработавшего на СВО мужа

На Урале жительница одного из городов Челябинской области отправила в приют для бездомных своего мужа, который не заработал денег на специальной военной операции (СВО) из-за сломанной ноги. Об этом пишет E1.ru.

Как сообщила порталу руководитель расположенного в Екатеринбурге социального приюта «Дари добро» Ольга Бахтина, супруга мужчины, заключившего контракт с Минобороны, сама позвонила ей с просьбой о его размещении. «Как она уверяет, [муж] "по пьяни" сломал ногу, его увезли в больницу, наложили гипс, и на СВО он, понятное дело, в ближайший месяц точно не может отправиться, пока кость не срастется», — рассказала собеседница издания.

На вопрос о том, почему военнослужащий должен жить в приюте для бездомных, а не дома, его супруга заявила о наличии маленького ребенка. «Я уже прямо спрашиваю: "То есть он вам не нужен, получается?" Она откровенно: "Нет". — "А выплаты нужны?" — "Да, нужны, у нас ребенок"», — пересказала Бахтина разговор.

Чтобы контрактник доехал до приюта, руководительница учреждения сама вызвала такси, так как у мужчины не было денег. Оказавшись на месте, 39-летний россиянин заверил, что получил перелом трезвым, поскользнувшись в части. Он также рассказал, что познакомился с нынешней женой два года назад. Вне брака у пары появился сын. При этом жили они раздельно. Отец мальчика работал сварщиком на вахте и на выездах всегда пересылал женщине и ребенку деньги.

Со слов Бахтиной, россиянка, а также дочь военнослужащего от первого брака ежедневно убеждали его отправиться на СВО из-за выплат. В пример они приводили соседку, которая таким образом за короткий срок накопила 600 тысяч рублей. В результате мужчина решился отправиться в зону боевых действий. Перед этим пара оформила свои отношения. Кроме того, контрактник заявил, что переписал на жену и сына свой дом, а также оставил им банковскую карточку.

Бахтина добавила, что после получения перелома, супруга отказалась высылать бойцу деньги на костыли и обратную дорогу.

Проведя в «Дари добро» два дня, военнослужащий собрал нужные медицинские документы, а руководитель приюта дала ему денег на транспорт и нашла костыли. Добравшись до родного города мужчина сумел забрать у жены ключи от переписанного на нее дома, связку с которыми женщина выбросила в окно. Банковскую карту россиянка так и не вернула, поэтому контрактник ее заблокировал.

Ранее похожий случай произошел в Подмосковье. Там житель Ступина также заключил брак после подписания контракта. К этому моменту его супруга уже имела опыт неудачных отношений с бывшим бандитом и обманувшим ее мигрантом, от которых у нее появились двое детей. Вскоре после отъезда на СВО мужчина получил ранение и был отправлен на лечение. При этом жена отказала ему в покупке билетов, заявив об отсутствии денег. Позже он выяснил, что женщина успела снять несколько миллионов рублей с его счета и в одностороннем порядке расторгнуть брак.