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11:06, 26 декабря 2024Россия

Контуженный и лишившийся на СВО глаза россиянин рассказал о «кутившей» на его выплаты жене

Участник СВО из Подмосковья заявил, что жена потратила выплаты и ушла от него
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Контуженный и лишившийся на специальной военной операции (СВО) глаза житель подмосковного Ступина рассказал о «кутившей» на боевые выплаты, а после ушедшей от него жене. Рассказ ветерана приводит портал Regions.ru.

Как рассказал участник боевых действий из Подмосковья Владимир Д., он заключил брак с женщиной, которая позже потратит его военные выплаты, лишь после того, как заключил контракт. По его словам, к этому моменту россиянка уже была в нескольких неудачно сложившихся отношениях — с бывшим бандитом и обманувшим ее мигрантом. От прежних партнеров у женщины остались двое детей, у одного из которых был диагностирован ДЦП, и, вступая с ней в брак, Владимир, по его словам, «согласился взять ответственность за них».

«Я же ее пожалел и полюбил по-настоящему (...) Я отдавал себя им всего без остатка, ради них работал без продыха», — заявил военнослужащий.

Вскоре после заключения контракта и брака с женщиной Владимир получил ранение и был отправлен на лечение, но супруга не стала помогать ему с покупкой билетов до дома, так как, по ее словам, денег у нее уже не было. Военнослужащий выяснил, что женщина успела снять несколько миллионов рублей с его счета и в одностороннем порядке расторгнуть брак. Также она сменила замки в квартире.

Я был под обстрелами с сослуживцами, а она за мой счет кутила. По морям ездила, присвоила мои кровные (...) Теперь же я с одним глазом, контуженный, без здоровья и денег

Владимир Д.

Ранее сообщалось, что в Крыму лишенная родительских прав мать оставила дочь участника СВО на Украине без «гробовых» выплат. Оказалось, что россиянка сохранила доступ к банковскому счету дочери и сняла с него 2 миллиона 236 тысяч рублей.

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