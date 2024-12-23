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17:09, 23 декабря 2024Россия

Лишенная родительских прав россиянка оставила дочь бойца СВО без «гробовых» выплат

В Крыму лишенная прав мать потратила «гробовые» выплаты дочери бойца СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и Севастополю

В Крыму лишенная родительских прав мать оставила дочь бойца специальной военной операции (СВО) на Украине без «гробовых» выплат. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Как пишет издание, россиянка сохранила доступ к банковскому счету дочери и, когда туда пришли выплаты за невернувшегося с фронта отца, сняла 2 миллиона 236 тысяч рублей. Деньги она потратила на покупку недвижимости для одного из своих родственников.

Дело дошло до суда, который обязал россиянку вернуть деньги дочери. Однако она проигнорировала это требование, и в отношении нее было возбуждено исполнительное производство — судебные приставы арестовали ее банковские счета, наложили запрет на регистрационные действия с автомобилем и ограничили выезд за пределы страны.

После этого, как утверждает издание, она нашла необходимую сумму и вернула дочери деньги.

Ранее девушка участника СВО из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей и потратила деньги на развлечения с любовником. Узнавший об этом солдат написал заявление в полицию.

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