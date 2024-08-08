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10:21, 8 августа 2024Россия

Девушка бойца СВО украла его выплату за ранение и потратила ее на любовника

Девушка участника СВО из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Девушка участника специальной военной операции (СВО) из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей и потратила деньги на развлечения с любовником. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Боец получил ранение в зоне боевых действий. Когда его отправили на реабилитацию, он оставил банковскую карту 22-летней сожительнице. На счете военнослужащего было около трех миллионов рублей — выплата за ранение.

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Получив доступ к карте, девушка обналичила 2,7 миллиона рублей и за несколько дней потратила их вместе с другим мужчиной. Узнавший об этом солдат написал заявление в полицию. Дело уже передано в суд.

Ранее в Петербурге другой участник СВО оставил полтора миллиона рублей в сауне. Деньги находились в борсетке, которую мужчина забыл. Вспомнив о пропаже, мужчина позже вернулся в сауну и нашел борсетку – денег в ней уже не было.

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      Алан Босиков
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