Девушка бойца СВО украла его выплату за ранение и потратила ее на любовника

Девушка участника СВО из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей

Девушка участника специальной военной операции (СВО) из Луганска украла у него 2,7 миллиона рублей и потратила деньги на развлечения с любовником. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Боец получил ранение в зоне боевых действий. Когда его отправили на реабилитацию, он оставил банковскую карту 22-летней сожительнице. На счете военнослужащего было около трех миллионов рублей — выплата за ранение.

Получив доступ к карте, девушка обналичила 2,7 миллиона рублей и за несколько дней потратила их вместе с другим мужчиной. Узнавший об этом солдат написал заявление в полицию. Дело уже передано в суд.

Ранее в Петербурге другой участник СВО оставил полтора миллиона рублей в сауне. Деньги находились в борсетке, которую мужчина забыл. Вспомнив о пропаже, мужчина позже вернулся в сауну и нашел борсетку – денег в ней уже не было.