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14:33, 4 июля 2024Россия

Участник СВО оставил в сауне 1,5 миллиона рублей

В Петербурге участник СВО оставил в сауне борсетку с 1,5 миллиона рублей
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: freepik / Freepik

В Красносельском районе Санкт-Петербурга участник специальной военной операции (СВО) на Украине оставил в сауне борсетку с 1,5 миллиона рублей. Как потерял деньги, он не помнит, пишет «Фонтанка».

По данным издания, мужчина выпивал алкоголь, и покинуть заведение ему помогали другие люди. Позже он вспомнил, что забыл в сауне борсетку, в которой находились 1,5 миллиона рублей наличными, телефон и наушники. Технику впоследствии он нашел, а деньги, с его слов, пропали.

По словам бойца СВО, деньги он обналичил для помощи родственнику, сейчас он желает их вернуть и при этом не хочет привлекать кого-либо к ответственности.

Ранее в Оренбургской области у участника СВО украли боевую награду — медаль «За отвагу». Он вспомнил, что незадолго до этого у него были гости, и обратился в полицию.

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      Елена Торубарова
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