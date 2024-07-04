Участник СВО оставил в сауне 1,5 миллиона рублей

В Петербурге участник СВО оставил в сауне борсетку с 1,5 миллиона рублей

В Красносельском районе Санкт-Петербурга участник специальной военной операции (СВО) на Украине оставил в сауне борсетку с 1,5 миллиона рублей. Как потерял деньги, он не помнит, пишет «Фонтанка».

По данным издания, мужчина выпивал алкоголь, и покинуть заведение ему помогали другие люди. Позже он вспомнил, что забыл в сауне борсетку, в которой находились 1,5 миллиона рублей наличными, телефон и наушники. Технику впоследствии он нашел, а деньги, с его слов, пропали.

По словам бойца СВО, деньги он обналичил для помощи родственнику, сейчас он желает их вернуть и при этом не хочет привлекать кого-либо к ответственности.

Ранее в Оренбургской области у участника СВО украли боевую награду — медаль «За отвагу». Он вспомнил, что незадолго до этого у него были гости, и обратился в полицию.