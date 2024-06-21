У участника СВО украли боевую награду

В Оренбургской области у участника СВО украли медаль «За отвагу»

В Оренбургской области у участника специальной военной операции (СВО) на Украине украли боевую награду — медаль «За отвагу». Об этом сообщает региональное управление МВД.

Во время боевых действий мужчина получил ранение, стал инвалидом второй группы и вернулся с фронта. В один из дней он заметил пропажу государственной награды, вспомнил, что незадолго до этого у него были гости, и обратился в полицию. Выяснилось, что в тот день участник СВО конфликтовал с одним из гостей, а другой, воспользовавшись ситуацией, незаметно снял награду с кителя военного.

Подозреваемого задержали, медаль вернули законному владельцу. По факту кражи возбудили уголовное дело. С подозреваемого взяли подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточнили в ведомстве.

В августе 2023 года у жителя Комсомольска-на-Амуре украли четыре боевые награды за участие в СВО и один миллион рублей. Изначально уголовное дело возбуждать не стали, но прокурор оспорил это решение.