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05:57, 17 августа 2023Силовые структуры

У участника спецоперации украли боевые награды и миллион рублей

У участника СВО в Комсомольск-на-Амуре украли боевые награды и миллион рублей
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

У жителя Комсомольска-на-Амуре украли награды за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и миллион рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на прокуратуру Хабаровского края.

В ведомстве уточнили, что в полицию обратился мужчина, проходивший службу в зоне проведения СВО на Украине. Он подал заявление о хищении у него денежных средств в размере одного миллиона рублей, четырех боевых наград, документов к ним и других вещей. Изначального уголовное дело возбуждать не стали «в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража)».

Однако прокурор Комсомольска-на-Амуре не согласился с этим решением, признал его незаконным и вынес постановление с требованием возбудить уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ — «Кража в особо крупном размере».

Ранее в Забайкальском крае группа неизвестных избила мужчину-инвалида, принимавшего участие в спецоперации на Украине. Конфликт произошел в одном из местных кафе между двумя компаниями, в одной из которых находился бывший участник СВО с инвалидностью.

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    Марина Совина
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