Слуцкий: Киевский режим ждут обвинения в создании полигона для биооружия

Киевский режим неминуемо ждут обвинения со стороны США в создании полигона для биооружия, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

«Режим Зеленского неминуемо ждут обвинения в преступном создании испытательного полигона на украинской территории по производству смертельного биологического оружия», — обозначил Слуцкий.

Парламентарий указал на заявление главы национальной разведки США Тулси Габбард о намерении провести расследование деятельности американских биолабораторий, более 40 из которых находятся на Украине.

Он также напомнил о проведенном Государственной Думой и Советом Федерации России расследовании, которое выявило, что на Украине якобы реализовывались проекты военно-прикладного характера, нарушающие Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия. Доклад был официально обнародован летом 2023 года.

«Уверен, теперь его выводы приобретают новое — усиленное — звучание далеко за пределами нашей страны», — заключил Слуцкий.

Ранее глава департамента МИД России по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников потребовал решить вопросы, связанные с военно-биологической деятельностью США на территории Украины.