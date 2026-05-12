На Украине заявили о «сильном ударе» по Зеленскому из-за Ермака

21:15, 12 мая 2026

«Страна.ua»: Коррупционный скандал с Ермаком больно ударил по Зеленскому
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Новый коррупционный скандал вокруг бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака больно ударил по украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«После того, как был нанесен очень сильный удар через подозрение Ермаку, положение Зеленского может сильно ослабнуть, перспективы переизбраться на второй срок растворятся в тумане. А значит, он может стать более склонен к принятию "тяжелых" решений», — указано в статье.

Отмечается, что украинские элиты все больше выступают против дальнейшего затягивания конфликта, поскольку это станет «катастрофой» для страны, однако против такого развития событий выступает сам Зеленский.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученного дохода. Отмечается, что он был участником организованной группы, причастной к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

