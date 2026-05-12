Стали известны новые подробности вручения подозрения Ермаку по коррупционному делу

ТСН.ua: Ермак при вручении подозрения отверг наличие дома в «Династии»

Бывший глава Офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак при вручении подозрения по коррупционному делу отверг наличие у него дома в кооперативе «Династия» с элитными резиденциями. Об этом сообщает ТСН.ua.

«Поздно вечером в понедельник в правительственном квартале Киева перекрыли улицу Шелковичную — там продолжались обыски в квартире экс-главы ОП. Сам Андрей Ермак в это время находился неподалеку от НСК "Олимпийский", где ему и вручили подозрение», — говорится в публикации.

Уточняется, что во время вручения подозрения Ермак заявил, что у него нет дома в «Династии», а есть только одна квартира. На вопрос о том, является ли он «хирургом» из «пленок Миндича», бывший глава украинского Офиса президента ответил, что его имя — Андрей Ермак.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученного дохода. Стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.