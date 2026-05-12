21:15, 12 мая 2026Мир

Трамп предсказал долгий разговор с Си Цзиньпином по одному конфликту

Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что хочет предметно поговорить с лидером КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить обстановку вокруг урегулирования конфликта в Иране. Об этом пишет РИА Новости.

«Думаю, у нас будет долгий разговор об этом», — заявил Трамп в беседе с журналистами.

Ранее стало известно, что американский лидер 12 мая вылетит в Китай, где 13 и 14 мая проведет встречи с Си Цзиньпином. Свою резиденцию глава Белого дома должен покинуть в 13:40 по времени восточного побережья (20:40 — по московскому). Оттуда он полетит на базу Эндрюс, а затем — в Китай, дозаправится его борт на Аляске.

Изначально визит президента США в Пекин был запланирован на 31 марта — 2 апреля, однако его пришлось перенести из-за ситуации вокруг Ирана. Между тем президент России Владимир Путин также планирует в мае этого года посетить Китай. 12 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что подготовка визита сейчас находится в заключительной фазе.

