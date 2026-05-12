Трамп сделал заявление о завершении конфликта на Украине

Трамп: Конфликт вокруг Украины очень близок к своему завершению

Конфликт на Украине сейчас очень близок к своему завершению. Об этом в беседе с журналистами рассказал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в преддверии вылета в Китай, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что завершение войны на Украине уже очень близко», — утверждает глава Белого дома перед отъездом в КНР.

13 и 14 мая Дональд Трамп проведет встречи с лидером Китая Си Цзиньпином. Свою резиденцию глава Белого дома должен покинуть в 13:40 по времени восточного побережья (20:40 — по московскому). Между тем, изначально визит американского президента должен был пройти в конце марта, однако его пришлось отложить на время из-за обстановки вокруг конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Кроме того, в своем выступлении хозяин Белого дома допустил, что может посетить Россию в уже в этом году. «Это возможно. Я сделаю все необходимое. Эта война [на Украине] становится все ближе к завершению, верьте или нет, она все ближе», — ответил он на соответствующий вопрос», — подчеркнул Трамп.