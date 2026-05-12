Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:27, 12 мая 2026Россия

Учительница Путина рассказала о школьных годах президента

Учительница Гуревич заявила, что Путин был самым сильным мальчиком в школе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Первая учительница российского президента Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что он был самым сильным мальчиком в школе. Об этом она заявила в эфире Первого канала.

«Он всегда был сильным. Я бы даже сказала, пожалуй, во всей нашей школе он был самым сильным мальчишкой. Никто бы с ним никогда не посмел связываться: "А, это Путин? Не-не". Все этим сказано», — отметила педагог.

По ее словам, папа будущего президента Владимир Спиридонович Путин правильно воспитывал сына. Мужчина был требователен и взыскателен, а также хотел видеть своего ребенка всегда впереди.

Ранее Вера Гуревич призналась, что очень гордится своим учеником. Она заметила, что он любит свою страну, а также ценит и уважает ее жителей. До этого Путин пригласил Гуревич посетить парад Победы на Красной площади, а затем погостить в столице несколько дней. Для нее организовали особую культурную программу, а 11 мая российский лидер пригласил ее на совместный ужин в Кремле.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил скорый визит в Россию

    На «Трех поросятах» и «Старике Хоттабыче» заметили маркировку о наркотиках

    Трамп сделал заявление о завершении конфликта на Украине

    Ермак прокомментировал выдвинутое против него подозрение в коррупции

    60-летняя Екатерина Андреева удивила фанатов внешностью в леопардовом купальнике

    Учительница Путина рассказала о школьных годах президента

    Дачникам раскрыли неожиданную пользу бутылок

    В Польше сообщили о мощном экономическом ударе по украинцам

    На Украине заявили о «сильном ударе» по Зеленскому из-за Ермака

    Трамп предсказал долгий разговор с Си Цзиньпином по одному конфликту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok