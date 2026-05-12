Учительница Путина рассказала о школьных годах президента

Первая учительница российского президента Владимира Путина Вера Гуревич рассказала, что он был самым сильным мальчиком в школе. Об этом она заявила в эфире Первого канала.

«Он всегда был сильным. Я бы даже сказала, пожалуй, во всей нашей школе он был самым сильным мальчишкой. Никто бы с ним никогда не посмел связываться: "А, это Путин? Не-не". Все этим сказано», — отметила педагог.

По ее словам, папа будущего президента Владимир Спиридонович Путин правильно воспитывал сына. Мужчина был требователен и взыскателен, а также хотел видеть своего ребенка всегда впереди.

Ранее Вера Гуревич призналась, что очень гордится своим учеником. Она заметила, что он любит свою страну, а также ценит и уважает ее жителей. До этого Путин пригласил Гуревич посетить парад Победы на Красной площади, а затем погостить в столице несколько дней. Для нее организовали особую культурную программу, а 11 мая российский лидер пригласил ее на совместный ужин в Кремле.