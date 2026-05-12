21:33, 12 мая 2026

Ермак прокомментировал выдвинутое против него подозрение в коррупции

Марина Совина

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал подозрения в коррупции необоснованными. Об этом он заявил в Telegram-канале.

Его подозревают в причастности к легализации около 10,4 миллионов долларов на строительстве элитной недвижимости. Ермак отметил, что намерен остаться на Украине. «Планирую ездить к военным на фронт, работать с их запросами, поддерживать наших защитников, бывших военнопленных и их семьи», — рассказал он.

Издание УНИАН опубликовало видео, на котором Ермак несет документы своего дела. Отмечается, что дело насчитывает 16 томов.

11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку подозрение в участии в коррупционной схеме по отмыванию незаконно полученного дохода. По информации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), имела место организованная группа, причастная к легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

