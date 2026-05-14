Учительница занялась сексом со школьником в пикапе и попалась из-за мужа

В США учительница совратила школьника в пикапе и призналась в этом мужу

В американском штате Вашингтон арестовали 25-летнюю учительницу, которая совратила 16-летнего школьника. Об этом пишет The Spokesman-Review.

О преступлении Маккензи Нот стало известно от ее мужа. Он рассказал, что жена сама призналась, что в начале мая занялась сексом с сыном их друзей. По словам подростка, он переписывался с супругами в Snapchat. Когда мужчина ушел спать, он остался в переписке с Нот.

Учительница начала флиртовать со школьником и предложила встретиться. Сначала он отказывался, поскольку чувствовал себя некомфортно, но в конце концов согласился и заехал за ней на пикапе. Подросток отвез ее на холм, где Нот стала его целовать и домогаться. Они занялись сексом в машине, а затем школьник отвез ее домой.

Нот подтвердила рассказ подростка и добавила, что знала о его возрасте. По словам женщины, она просто так долго была знакома с мальчиком, что воспринимала его как друга-ровесника. Сейчас она находится под стражей. Известно, что подросток учился не в той школе, где она работала.

Ранее сообщалось, что в США арестовали учительницу из штата Джорджия, которая совратила ученика и изнасиловала его в классной кладовке, а потом в своем автомобиле. Сейчас она находится в тюрьме.

