Захарова: Россия не позволит ООН прятать голову в песок в попытке защитить Киев

Россия не позволит Организации Объединенных Наций (ООН) прятать голову в песок в попытке защитить Киев и его преступления против российских журналистов. Так позицию Москвы в своем Telegram-канале озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова по случаю Всемирного дня свободы печати.

Захарова отметила, что ООН, а также ЮНЕСКО и ОБСЕ игнорируют преступления Киева против мирного населения, к которому также относятся и представители СМИ. По словам дипломата, организации предпочитают не замечать расправы над журналистами и нападения на них.

«Мы, в свою очередь, не позволим им прятать голову в песок в стремлении выгородить украинских головорезов и их западных кураторов и продолжим настойчиво добиваться предметной реакции на каждый факт преступления или теракта в отношении российских граждан», — подчеркнула Захарова.

Накануне Мария Захарова сделала заявление в годовщину трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, произошедшей в мае 2014 года. Она отметила, что достижение целей и задач Россией специальной военной операции (СВО) на Украине станет единственной гарантией справедливости для пострадавших в тех событиях.