На ПМЭФ рассказали о связи Узбекистана с Петербургом

Президент Узбекистана Мирзиеев рассказал о связи республики с Санкт-Петербургом

Узбекистан и Санкт-Петербург связывают духовная общность и особая история. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиеев во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Искренне рад, что вновь нахожусь в Санкт-Петербурге — городе, который связан с Узбекистаном особой историей», — рассказал узбекский лидер.

Мирзиеев прокомментировал участие в ПМЭФ и заявил о многолетней связи между Узбекистаном и Ленинградом со времен Великой Отечественной войны. Он напомнил, что в годы войны республика, включая ее столицу Ташкент, приняла более 1,5 миллиона эвакуированных жителей блокадного Ленинграда, а узбекистанцы принимали участие в обороне города.

Ранее российский лидер Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ-2026). В Кремле заявляли, что в ходе выступления Путин уделит внимание политическим вопросам, а главная часть речи будет посвящена экономическим вопросам и проблемам как в России, так и на международном уровне.