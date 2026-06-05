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Бывший СССР
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17:43, 5 июня 2026Бывший СССР

На ПМЭФ рассказали о связи Узбекистана с Петербургом

Президент Узбекистана Мирзиеев рассказал о связи республики с Санкт-Петербургом
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Узбекистан и Санкт-Петербург связывают духовная общность и особая история. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиеев во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру».

«Искренне рад, что вновь нахожусь в Санкт-Петербурге — городе, который связан с Узбекистаном особой историей», — рассказал узбекский лидер.

Мирзиеев прокомментировал участие в ПМЭФ и заявил о многолетней связи между Узбекистаном и Ленинградом со времен Великой Отечественной войны. Он напомнил, что в годы войны республика, включая ее столицу Ташкент, приняла более 1,5 миллиона эвакуированных жителей блокадного Ленинграда, а узбекистанцы принимали участие в обороне города.

Ранее российский лидер Владимир Путин начал свое выступление на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ-2026). В Кремле заявляли, что в ходе выступления Путин уделит внимание политическим вопросам, а главная часть речи будет посвящена экономическим вопросам и проблемам как в России, так и на международном уровне.

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