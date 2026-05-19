Российский боец в одиночку уничтожил трех военных ВСУ

Боец ВС РФ Мастенков в одиночку уничтожил трех военных ВСУ и прогнал еще двоих

Российский боец Константин Мастенков в одиночку уничтожил вражеских военнослужащих. Еще двое принялись бежать, сообщает Министерство обороны (МО) России, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, у штурмовой группы Мастенкова была задача по удержанию опорного пункта в лесополосе на одном из важных тактических направлений. Военнослужащий находился на ночном дежурстве, при помощи прибора ночного видения он обнаружил группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Мастенков доложил об этом командиру, после чего получил приказ уничтожить противника.

Как подчеркивается, Мастенков воспользовался особенностями рельефа местности и скрытно подобрался к группе врага. Затем он произвел несколько выстрелов из подствольного гранатомета, уничтожив двух военных. «Продолжая вести огонь из стрелкового оружия, Константин уничтожил еще одного военнослужащего ВСУ, заставив других отступить», — добавили в МО.

В ходе боя военнослужащий Российской Армии был ранен, однако проявил стойкость, отказавшись от эвакуации. Своими силами мужчина оказал себе первую помощь и продолжил выполнение боевой задачи в составе штурмовой группы. Его мужественные действия привели к тому, что вражеская атака была успешно отражена. Занятый рубеж удержали без потерь личного состава, заключили в министерстве.

