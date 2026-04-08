Российские бойцы изобрели новый способ борьбы с дальнобойными дронами

«Известия»: В ВС РФ создали подразделения для борьбы с дальнобойными дронами

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ осваивают дешевый и эффективный способ борьбы с дронами самолетного типа, которые совершают рейды на территорию России. Об этом сообщили «Известиям» источники, знакомые с ситуацией.

Уточняется, что для этих целей были созданы формирования. Как пояснили собеседники издания, данные подразделения состоят из двух групп: операторы мобильных радиолокационных станций (РЛС) отвечают за обнаружение и отслеживание воздушных целей, а расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) управляют зенитными дронами «Молния-ПВО».

Ранее сообщалось, что российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) применяют светофоры для спасения от дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как рассказал военный корреспондент WarGonzo Семен Пегов, светофоры установлены близ линии боевого соприкосновения, и в случае, если в небе рядом с военной дорогой обнаруживают беспилотник ВСУ, светофоры меняют индикатор с зеленого на красный, и вся техника останавливается до ликвидации угрозы.