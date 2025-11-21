Россия
16:58, 21 ноября 2025Россия

Стало известно о новом способе защиты российских военных от дронов ВСУ

Военкор Пегов: В зоне СВО для защиты от дронов применяют светофоры
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) применяют светофоры для спасения от дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новом способе защиты от беспилотников стало известно из репортажа военного корреспондента WarGonzo Семена Пегова, видео опубликовано в Telegram.

Как рассказал журналист, светофоры установлены близ линии боевого соприкосновения, и в случае, если в небе рядом с военной дорогой обнаруживают беспилотник ВСУ, светофоры меняют индикатор с зеленого на красный, и вся техника останавливается до ликвидации угрозы.

«Эта система родилась из горького опыта и стала неотъемлемой частью фронтовой логистики. Каждый такой светофор — это своеобразная система ПВО в миниатюре», — рассказал военкор Пегов.

Ранее военкор Александр Коц заявил об изобретении Российской армией нового вида боевых действий.

